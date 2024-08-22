شيخ العقل والبطريرك ميناسيان: لترك الخلافات والارتقاء بالمسؤوليات التاريخية لإنقاذ لبنان المهدد بأسس وجوده وكيانه

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، الذي قدّم له دعوة للمشاركة في الاحتفال الوطني الذي سيقام في ساحة الشهداء 12 أيلول القادم، بمناسبة استقبال جثمان الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان.

وكان اللقاء مناسبة للتداول بقضايا روحية ووطنية وتطورات المنطقة وضمنها لبنان، وقد شدد البطريرك ميناسيان وشيخ العقل في هذا السياق على "اهمية التضامن الوطني والروحي، بمقتضى دقّة المرحلة الراهنة، وما تتطلبه من تقديم الإيجابيات على ما عداها من اختلافات داخلية او رؤى متضاربة، لا تلامس حجم التحديات المصيرية التي تواجه لبنان، والمخاطر المتعاظمة جرّاء العدوان الإسرائيلي ومخططات حكومة الاحتلال، الرافضة الانصياع للمناشدات الدولية لوقف الحرب وغير الآبهة بكل القرارات والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية بهذا الخصوص".

ودعا البطريرك ميناسيان والشيخ ابي المنى "الجميع، لضرورة الارتقاء بالمسؤوليات التاريخية على النحو الذي ينقذ الوطن المهدد بأسس ومقوّمات وجوده وكيانه، وما تحتّمه المرحلة من تعقّل وحكمة حيال المقاربات المطروحة، والالتفاف حول الشرعية لا سيما الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية، التي تقع على عاتقها مسؤولية توفير الامن والاستقرار، وتضافر الجهود المشتركة للتخفيف من حدّة تلك المصاعب، ترسيخا للقيم الإنسانية والأخلاقية وتوصيات التكافل الاجتماعي، باعتبار الحرب اذا توّسعت - لا سمح الله - لا تكون على فئة او منطقة دون سواها".

وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه معتمد مشيخة العقل في تورنتو – كندا الشيخ محمد ابو حمدان، يرافقه مدير ثانوية العرفان - السمقانية عفيف راسبيه، وتابع مجريات ومساعي التوفيق بالنسبة لانتخابات المجلس المذهبي الاحد المقبل مع عدد من المشايخ والمرشحين، مؤكدا في هذا المجال على "اهمية التفاهم والتنافس الإيجابي لخدمة الطائفة والوطن".