بوحبيب: فشل المفاوضات بشأن غزة قد يخرج الوضع في المنطقة عن السيطرة

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، أن "فشل المفاوضات بشأن غزة قد يخرج الوضع في المنطقة عن السيطرة".

وخلال تلقيه اتصالا من وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، شدد بوحبيب على انه |لا نرغب في التصعيد ويجب وقف إطلاق النار في غزة لإرساء التهدئة في جنوب والمنطقة".