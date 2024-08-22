رؤساء اللجان بمجلس الدولة في ليبيا يقرون بفوز المشري

ياسر رشاد - القاهرة - أقر رؤساء اللجان بمجلس الدولة في ليبيا، اليوم الخميس، بفوز خالد المشري، ودعوا إلى جلسة استكمال انتخاب أعضاء مكتب الرئاسة .

فبعد خلاف قانوني على فوز المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، أعلن رؤساء اللجان السبعة بالمجلس، في بيان صادر بعد اجتماع طارئ، عن بطلان الورقة الانتخابية التي أثارت النزاع، مؤكدين أنها لا تحتسب وفقا للائحة الداخلية للمجلس. كما أفاد البيان بأن مندوب محمد التكالي لم يعترض على قرار عدم احتساب الورقة.

وفي خطوة حاسمة، قرر رؤساء اللجان إعلان فوز خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة.

انتخاب باقي أعضاء مكتب الرئاسة

ووجهوا دعوة لعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل، 28 أغسطس، لاستكمال انتخاب باقي أعضاء مكتب الرئاسة، على أن يترأس الجلسة العضو الأكبر سنا، بينما سيكون المقرر العضو الأصغر سنا.