حزب الله يستهدف موقع المطلة والمرج بالأسلحة المناسبة

ياسر رشاد - القاهرة - قصف حزب الله مبانٍ يستخدمها جنود الاحتلال في مستعمرة المطلة وموقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 22-8-2024 مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم الخميس 22-8-2024 موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.