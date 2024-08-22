حزب الله يستهدف موقع المطلة والمرج بالأسلحة المناسبة

ياسر رشاد - القاهرة - قصف حزب الله مبانٍ يستخدمها جنود الاحتلال في مستعمرة المطلة وموقع المرج بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية يوم الخميس 22-8-‌‏2024 مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

كما استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم الخميس 22-8-‌‏2024 موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏