الاحتلال يطالب سكان مناطق داخل خان يونس بالمغادرة فورا

ياسر رشاد - القاهرة - طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان منطقة بني سهيلا والحارات الشيخ ناصر، بربخ، السطر، معن، مركز المدينة، المحطة والكتيبة، في خان يونس بالمغادرة فورا تمهيدا لتنفيذ عملية عسكرية .

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي في بيان عبرحسابه : المتواجدون في منطقة بني سهيلا والحارات الشيخ ناصر، بربخ، السطر، معن، مركز المدينة، المحطة والكتيبة، في بلوكات 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 103, 104, 105, 218, 219, 220 ، من أجل أمنكم، اخلوا فوراً وانتقلوا الى المنطقة الإنسانية.