نائب مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: نحث إيران وحزب الله على التراجع والتخفيف من حدة التصعيد العسكري

اكد نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن، أن "التوترات الإقليمية لا تزال مرتفعة وأي هجوم من إيران ستكون له عواقب مدمرة"، مشيرا الى أن "غزة أصبحت المكان الأكثر دموية في العالم بالنسبة للأطفال".

وشدد على اننا "مستمرون في إدانة بناء المستوطنات وتوسيعها بالضفة الغربية"، مضيفا، "نحث إيران وحزب الله على التراجع والتخفيف من حدة التصعيد العسكري، وعلى كل الأطراف ممارسة ضبط النفس".