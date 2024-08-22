تعرض عدد من محطات الكهرباء في اقليم الخروب لعمليات سرقة

افادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن "تجتاح منطقة اقليم الخروب موجة من سرقة خطوط وشبكات مؤسسة كهرباء لبنان، حيث تعرض عدد من محطات الكهرباء في المنطقة لسرقة كابلاتها، وهي: المحطة الهوائية العامة في بلدة دلهون والتي تعرف بمحطة "البلد"، شبكات محطة "المنطرة" في بلدة شحيم، بالإضافة الى سرقة خطوط 4 محطات في برجا، 2 منها تابعتان الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وتعرفان بمحطتي "وادي عمرين"، وتستخدمان لتشغيل الآبار الارتوازية في برجا، التي تغذيها بمياه الشرب، اضافة الى تعرض محطتين هوائيتين عامتين (محطة ضهور الروس ومحطة عين الصغير)".
واشارت الى أن "هذا الوضع قد عكس استياء كبيرا لدى أبناء المنطقة، لجهة استفحال هذه السرقات، والتي يستغل مرتكبوها انقطاع التيار الكهربائي عن الشبكة العامة، جراء الانقطاع المتواصل للكهرباء نتيجة عدم توفر الفيول بحسب بيانات وزارة الطاقة والمياه. وقد تم إبلاغ مؤسسة كهرباء لبنان والقوى الأمنية التي باشرت تحرياتها وتحقيقاتها لملاحقة الفاعلين".
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