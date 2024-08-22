"النشرة": حريق كبير في وادي حامول عند أطراف الناقورة بعد استهدافه بقذائف فوسفورية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"اندلاع حريق كبير في وادي حامول عند أطراف الناقورة، بعد قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف الوادي بالقذائف الحارقة والفوسفوريّة".

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