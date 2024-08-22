وزير الاقتصاد بحث مع رئيس غرفة زحلة والبقاع في أوضاع المنطقة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي

بحث وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، مع رئيس غرفة زحلة والبقاع بالإنابة منير التيني، في أوضاع منطقة زحلة والبقاع لا سيما على المستوى الإقتصادي والإجتماعي.

وقد أشاد سلام خلال اللقاء بـ"سير عمل غرفة زحلة والنشاطات التي تقوم بها ومتابعاتها للقضايا الإقتصادية".