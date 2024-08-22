شكرا لقرائتكم خبر عن 160 عامًا من الخدمة.. مترو لندن ملجأ في الحروب ومصنع للطائرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل عمر مترو الأنفاق بالعاصمة البريطانية لأكثر من 160 عاماً، ليصبح المعلم الأقدم من نوعه في العالم، معبراً عن قصة نجاح امتدت لعقود طويلة، بدأت بطموح كبير لإنقاذ المدينة من الاختناق المروري. وبعد ثلاث سنوات من العمل، وتحديداً في 10 يناير 1863، افتتح أول خط مترو بتكلفة نحو مليون جنيه إسترليني، باستخدام عربات خشبية تعمل بالبخار، وحمل في يومه الأول 38 ألف راكب، فيما وصل عدد الركاب في العام الأول لما يقارب 9.5 ملايين راكب، وفي العام الثاني 12 مليوناً. أول قطار أنفاق يعمل بالكهرباء وفي عام 1890، افتتح أول خط قطار أنفاق يعمل بالكهرباء، وأثناء الحرب العالمية الثانية تحولت محطات المترو إلى ملاجئ تؤوي السكان من الغارات الجوية، وأصبحت أيضاً مقار لمصانع سرية لإنتاج قطع الطائرات الحربية. وتخدم الشبكة، في الوقت الحاضر ما يربو على 1.3 مليار راكب سنوياً، ويبلغ عدد محطاتها 272 محطة، فيما يبلغ عدد خطوط السير 15 خطاً، وهي مستمرة في التطوير والنمو وتصنف حالياً بصفتها ثاني أكبر نظام في العالم بعد شبكة قطارات الأنفاق في شنغهاي الصينية.