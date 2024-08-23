شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يتحدث عن بدء العام الدراسي في كورسك.. هل يتوقع نصرًا سريعًا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاهتمام بالاستعدادات للعام الدراسي الجديد في مقاطعة كورسك.

وقال وزير التعليم سيرجي كرافتسوف، إن التلاميذ في 114 مدرسة في المنطقة الحدودية يجب أن يتلقوا دروسهم عبر الإنترنت اعتبارًا من 2 سبتمبر، وسيتلقى الآخرون دروسهم في مواقع إجلائهم أو في معسكرات عطلات الأطفال.

وقال مراقبون إن الخطط الخاصة بفتح المدارس في سبتمبر يمكن اعتبارها دليلًا على أن القيادة الروسية لا تتوقع تحقيق نصر سريع على القوات الأوكرانية.

وقال أليكسي سميرنوف القائم بأعمال حاكم كورسك، في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن نحو 133 ألف شخص تركوا منازلهم حتى الآن بسبب الهجوم الأوكراني على المقاطعة الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن سميرنوف قوله، إن نحو 20 ألف شخص ما زالوا في 8 أحياء صدرت أوامر بإخلائها. استعادة السيطرة على كورسك وبعد التوغل الأوكراني الذي بدأ في أغسطس، أمر بوتين قواته الأمنية بطرد الأوكرانيين من روسيا، ومع ذلك يتقدم الرد الروسي المضاد فقط ببطء.

ونقل موقع ميدوزا الإليكتروني الإخباري التابع لروس مقيمين في المنفي، عن مصادر مقربة من الكرملين، أن موسكو تبدي اهتمامًا أقل باستعادة السيطرة بسرعة على كورسك. هياكل خرسانية معززة وأفاد مسؤولون روس يوم الخميس، بأنه يجرى تركيب هياكل خرسانية معززة في محطات الحافلات في مقاطعة كورسك لتوفير حماية أفضل للمواطنين من القصف.

وقال سميرنوف القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك على قناته على تطبيق تيليجرام، إن هناك خططًا لتعزيز 60 هيكل حماية لمحطات الحافلات في مدينة كورسك.

وقال مسؤولون إنه سيجري تركيب هياكل مماثلة في بلدتين أخريين داخل المقاطعة، وجرى تحصين محطات الحافلات في المناطق الحدودية القريبة بأكياس الرمل والكتل الخرسانية.