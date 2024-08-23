وفاة 7 أشخاص في حريق فندق غرب سيئول

ياسر رشاد - القاهرة - أسفر الحريق الذي اندلع في فندق في بوتشون، غرب سيئول عن وفاة 7 أشخاص والذين لقوا حتفهم في الحريق وإصابة 12 آخرين.

ووفقا لوكالة يونهاب للأنباء، قالت سلطات الإطفاء والشرطة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة الموافق 23 اغسطس إن 7 أشخاص لقوا حتفهم نتيجة الحريق، مساء أمس الخميس.

وأوضحت السلطات في كوريا الجنوبية، أن الحريق اندلع في غرفة بالطابق الثامن من الفندق المكون من 9 طوابق في الساعة 7:39 مساء الخميس، مما تسبب عن مقتل 7 أشخاص.

ويتلقى المصابون العلاج في مستشفيات محلية، بما في ذلك ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة لكن حالتهم ليست حرجة.



وفاة اثنين بعد قفزهما من نافذة الفندق هروبا من الحريق

يذكر أن هناك اثنان لقي مصرعهما بعد أن قفزا من النوافذ إلى فراش قابل للنفخ ثبتته المطافئ، فيما عثر على امرأة مصابة بسكتة قلبية على درج الفندق، وأُعلن عن وفاتها لاحقا في المستشفى.

وأفاد مسؤول من السلطات أنه تم العثور على معظم القتلى داخل الغرف والسلالم والممرات في الفندق.

وبحسب السلطات، فقد أخمد رجال الإطفاء الحريق الساعة 10:26 مساء، ولم ينتشر الحريق إلى المبنى بأكمله، لكن الدخان المتصاعد تسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا.

ويضم الفندق 64 غرفة ويقدر عدد نزلاء المبنى عندما اندلع الحريق بنحو 27 نزيلا.

ونشرت سلطات الإطفاء حوالي 70 شاحنة إطفاء و160 رجل إطفاء إلى مكان الحادث.