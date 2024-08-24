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الرئيس الأوكراني: عملية كورسك تسير حسب الخطة

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د ب أ- كييف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي إن العملية الأوكرانية عبر الحدود إلى منطقة كورسك الروسية تسير حسب الخطة.
وبدأ هذا التوغل في أوائل أغسطس، ويهدف إلى حماية منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا وأيضا لأسر جنود روس يمكن استخدامهم في تبادل الأسرى، حسبما ذكر زيلينسكي في المؤتمر الصحفي.

تبادل للأسرى

وجرى إجراء أول تبادل للأسرى يشمل أسرى كورسك اليوم السبت، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وفي حدث بمناسبة يوم استقلال أوكرانيا، كرر زيلينسكي أنه يريد استعادة وحدة أراضي بلاده.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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