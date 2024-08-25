الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة منصات صواريخ لـ"حزب الله" في مناطق عدة في جنوب لبنان

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "في السّاعة الأخيرة، هاجم الجيش الإسرائيلي لإزالة التّهديدات، منصّات صواريخ تابعة لـ"حزب الله" في مناطق عدّة في جنوب لبنان".
وادّعى في تصريح، أنّ "قوّات الفرقة 91 رصدت عددًا من المسلّحين الّذين كانوا ينشطون في منطقة الخيام بجنوب لبنان. وفي عمليّة إغلاق الدّائرة بسرعة، قامت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بمهاجمتهم".
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