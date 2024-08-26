ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين انتشال شهداء وإصابات جراء قصف قوات الاحتلال منزلا فى عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب القاهرة الإخبارية.

شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال منزل فى شرق خان يونس

وشهد محيط منطقة الكتيبة والمربع 128 بمدينة خان يونس قصفا مدفعيا من جيش الاحتلال بقطاع غزة.

وفى اليوم الـ325 للحرب على غزة، استمر جيش الاحتلال بارتكاب مجازره فى القطاع فى حين ما يزال السجال بينه وبين حزب الله بشأن نتائج الهجوم الواسع الذى شنه الحزب على أهداف إسرائيلية فجر أمس كرد أولى على اغتيال القائد فؤاد شكر.

وفى حين أقر جيش الاحتلال الإسرائيلى بخسائر جديدة مع احتدام المعارك وسط قطاع غزة وجنوبه، قصفت كتائب القسام جنوب تل أبيب بصاروخ من طراز "مقادمة إم 90".

وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الإيرانى مستجدات غزة

فيما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ، اتصالا هاتفيا بوزير خارجية إيران عباس عراقجي.

وهنأ بن فرحان وزير الخارجية الإيراني بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق في مهامه، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وأضافت: "بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمتابعة مسار العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة المستجدات في قطاع غزة".