اتحاد المهندسين العرب يناقش تطبيقات الليزر المتقدمة في الهندسة الطبية بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - ينظم اتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية و المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة، ندوة عن تطبيقات الليزر المتقدمة في الهندسة الطبية المنعقدة في القاهرة جمهورية مصر العربية ، في الفترة من ٤ -٥ ديسمبر ٢٠٢٤

وقال الدكتور عادل الحديثى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب ، أن هذه الندوة تهدف إلى مناقشة وتبادل المعارف والخبرات ومناقشة المشكلات واقتراح الحلول باستخدام المستجدات البحثية والتقنيات الحديثة حول أحدث الاتجاهات والتطورات في هندسة الليزر الطبي الحيوي.

وأوضح الحديثى ، يوفر المؤتمر منصة للباحثين والمهندسين والأطباء لاستكشاف التطبيقات الناشئة لتكنولوجيا الليزر في المجال الطبي الحيوي، مع التركيز على التطورات في أنظمة الليزر الطبية والاستخدامات التشخيصية والعلاجية لليزر، والاعتبارات المتعلقة بالسلامة في نشرها.

وأشار الحديثى إلى أن محاور تطبيقات الليزر المتقدمة في الهندسة الطبية تتضمن ستة محاور هم التطبيقات الناشئة لتكنولوجيا الليزر في المجالات الطبية الحيوية ، التطورات في تصميم وتطوير أنظمة الليزر الطبية ، استخدام الليزر في التشخيص والعلاج الطبي ، الليزر في جراحة الأنسجة الحية ، استخدامات الليزر في تصميم وتصنيع المستشعرات الطبية والحيوية ، التطورات في مواد وتقنيات الليزر الجديدة للتطبيقات الطبية الحيوية.