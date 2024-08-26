غدا.. انطلاق ملتقى التبادل الاقتصادي العُماني الصيني لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة



ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق غد /الاثنين/ ملتقى التبادل الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عُمان والصين في العاصمة العُمانية مسقط، ومن المقرر أن يناقش أهم الفرص الاستثمارية والتجارية في سلطنة عُمان، مع بحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والفرص المتاحة لإقامة المشروعات الاستثمارية في القطاعات الحيوية، وخاصة قطاع التكنلوجيا والتحول الرقمي.

يستضيف الملتقى 15 شركة صينية بالإضافة إلى 30 مسؤولا ومستثمرا من مقاطعة لونجهوا مدينة شنزن، وسوف يجمع الملتقى عددا من المستثمرين الصينيين والمستثمرين العمانيين في مكان واحد لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية التي يمكن تطويرها وتعزيزها، ويُعد هذا الملتقى خطوة في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي وتطوير الاقتصاد الوطني.

يأتي تنظيم هذا الملتقى بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثالثة والثلاثون من معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا، والذي سلط الضوء على الجهود الرامية لدفع عجلة التحول الرقمي في سلطنة عمان، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التكنولوجيا في سلطنة عمان، ويسعى الملتقى إلى استقطاب عدد من الشركات المُدرجة في الصين لزيارة سلطنة عمان خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس 2024، لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

كما تهدف الفعالية المرتقبة إلى توجيه المستثمرين الصينيين نحو المبادرات الوطنية التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع استعراض التسهيلات والحوافز التي تقدمها سلطنة عمان للمستثمرين.