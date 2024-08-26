شكرا لقرائتكم خبر عن مفقودان في آيسلندا جراء انهيار كهف جليدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فُقد شخصان وأصيب آخران بجروح خطيرة جراء انهيار كهف جليدي على مجموعة من السياح في جنوب شرقي آيسلندا.

وأفادت شرطة منطقة سودورلاند بأن 4 أشخاص وجدوا أنفسهم محاصرين تحت الجليد، وجرى إنقاذ اثنين منهم وهما مصابان بجروح خطيرة، وأن البحث مستمر في محاولة للعثور على الشخصين الآخرين.

وكانت المجموعة مكونة من 25 شخصًا تقوم بجولة منظمة في نهر بريداميركورجوكول الجليدي عندما انهار أحد الكهوف بالقرب من بحيرة جوكولسارلون الجليدية السياحية.