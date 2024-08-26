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مفقودان في آيسلندا جراء انهيار كهف جليدي

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واس - ريكيافيك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - فُقد شخصان وأصيب آخران بجروح خطيرة جراء انهيار كهف جليدي على مجموعة من السياح في جنوب شرقي آيسلندا.
وأفادت شرطة منطقة سودورلاند بأن 4 أشخاص وجدوا أنفسهم محاصرين تحت الجليد، وجرى إنقاذ اثنين منهم وهما مصابان بجروح خطيرة، وأن البحث مستمر في محاولة للعثور على الشخصين الآخرين.
وكانت المجموعة مكونة من 25 شخصًا تقوم بجولة منظمة في نهر بريداميركورجوكول الجليدي عندما انهار أحد الكهوف بالقرب من بحيرة جوكولسارلون الجليدية السياحية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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