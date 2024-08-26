شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب لشبونة الساحلية في البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، منطقة لشبونة الساحلية في البرتغال.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي وهيئة رصد الزلازل الأمريكية، أن الزلزال وقع في البحر على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 52 كيلومترًا غرب منطقة سينيس، جنوب لشبونة.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.