أطلق وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، الأشغال المتعلّقة بإستحداث الممر السريع لركاب المغادرة في المطار، معتبرا ان "مشروع إستحداث الممر السريع لركاب المغادرة في مطار بيروت يؤكد أن لبنان لا يُقهر وأن المطار سيبقى "شمعة" ونحن سنستمر في عملنا.

كانت هذه تفاصيل خبر حمية: إستحداث الممر السريع لركاب المغادرة في مطار بيروت يؤكد أن لبنان لا يُقهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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