شكرا لقرائتكم خبر عن كييف: 600 أسير روسي منذ بدء التوغل في كورسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي احتجاز قرابة 600 أسير منذ بدء توغل القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية.

ونقلت تقارير إعلامية عن الجنرال سيرسكي قوله خلال مؤتمر صحفي في كييف، إن أوكرانيا عززت بشكل ملموس أعداد الأسرى المحتجزين لديها من أجل إجراء عملية تبادل.

وأضاف أنه بعد 3 أسابيع، تسيطر القوات الأوكرانية على 100 قرية ونحو 1300 كيلومتر مربع من الأراضي الروسية.

السيطرة على الخطوط الخلفية

ويعتقد المراقبون العسكريون أن المساحة التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية ليست بهذا الحجم، وأن الجنود الأوكرانيين لن يستطيعوا أيضًا السيطرة على خطوطهم الخلفية في جميع المناطق إذا استمروا في التقدم بمثل هذه السرعة.

وقال سيرسكي إن روسيا أرسلت نحو 30 ألف جندي للدفاع عن منطقة كورسك أمام تقدم القوات الأوكرانية، وسوف ترسل المزيد أيضًا.



وأوضح أن خطة أوكرانيا تنجح في هذا الشأن، إذ أصبح يتعين على روسيا إعادة نشر قواتها في كورسك.

غير أن جميع التقارير تشير إلى عدم تراجع وتيرة الهجمات الروسية، لا سيّما في إقليم دونيتسك حيث يتعرض الجيش الأوكراني هناك لضغوط هائلة.

محاولات اختراق الحدود

أعلنت السلطات الروسية في منطقة بيلجورود أن هناك محاولات توغل أوكرانية عبر الحدود، ووصفت الوضع بأنه صعب لكنه تحت السيطرة.

وأفادت تقارير إعلامية روسية غير مؤكدة بأن هناك معارك في معبر نيخوتييفكا قرب مدينة شيبيكينو، وأشارت إلى نشر عدة مئات من الجنود الأوكرانيين هناك، يستقل بعضهم دبابات.

ولم يعلق الجانب الأوكراني على هذه الأخبار.