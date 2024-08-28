شكرا لقرائتكم خبر عن سول: كوريا الشمالية أرسلت الآلاف من حاويات الأسلحة إلى روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 13 ألف حاوية شحن يشتبه في أنها تحمل أسلحة، إلى روسيا منذ منتصف عام 2022، وسط جهود تعميق العلاقات العسكرية بين الدولتين، حسبما أفاد نائب في البرلمان الكوري الجنوبي نقلًا عن تقرير للاستخبارات العسكرية.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية سلمت الشحنات التي ربما احتوت على أكثر من 6 ملايين قذيفة مدفعية عيار 152 ملم، عبر ميناء ناجين الشرقي على مدار نحو عامين، بحسب تقرير وكالة الاستخبارات تلقاه النائب كانج داي سيك من حزب سلطة الشعب الحاكم.

قاعدة إمداد للأسلحة

وقال التقرير إن الجيش كان يتتبع علامات نقل الشطر الشمالي للأسلحة إلى روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

وأضاف التقرير: "في إطار استعدادها لشن حرب طويلة في أوكرانيا، تحركت روسيا لإضفاء الطابع الرسمي على كوريا الشمالية كقاعدة إمداد للأسلحة والذخيرة".

أخبار متعلقة كييف: 600 أسير روسي منذ بدء التوغل في كورسك زيلينسكي: أوكرانيًا اختبرت بنجاح صاروخًا باليستيًا محلي الصنع



ويمثل الرقم الأخير زيادة بلغت الضعف منذ فبراير الماضي، عندما أبلغ وزير الدفاع شين وون-سيك الصحفيين بأن كوريا الشمالية أرسلت نحو 6700 حاوية إلى روسيا.

وبحسب كانج، قالت وكالة الاستخبارات إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تراقبان بشكل مشترك إمكانية إرسال صواريخ كورية شمالية إلى روسيا، في ضوء الصواريخ الروسية التي أطلقتها موسكو على أوكرانيا، والتي كشفت عن خصائص الصواريخ الكورية الشمالية.