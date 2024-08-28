شكرا لقرائتكم خبر عن موضوعية وبناءة.. البيت الأبيض يشيد بمحادثات مستشار بايدن في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجرى "مناقشات صريحة وموضوعية وبناءة" مع المسؤولين الصينيين خلال زيارته إلى بكين.

وكان سوليفان، أول مستشار للأمن القومي الأمريكي يزور الصين منذ 8 أعوام، وهي فترة شهدت فيها العلاقات بين واشنطن وبكين توترات بسبب مخاوف تتعلق بالتجارة والأمن. الحفاظ على السلام وقال البيت الأبيض في بيان:"أكد سوليفان أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان"، في إشارة إلى التوترات العسكرية التي أثارت مخاوف من حدوث صراع بين الصين وتايوان.

وخلال اجتماع سوليفان مع وزير الخارجية الصيني وانج يي ومسؤولين آخرين، أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن مخاوفه بشأن دعم الصين لصناعة الدفاع الروسية، وتأثيره على الأمن الأوروبي وعبر الأطلسي. وأضاف البيت الأبيض، أن سوليفان أوضح أيضًا أن الولايات المتحدة عازمة على الدفاع عن حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من "الممارسات المزعزعة للاستقرار" التي تفعلها الصين في بحر الصين الجنوبي، وتعهد سوليفان ووانج باستمرار الدبلوماسية رفيعة المستوى والمشاورات على مستو ى العمل. محادثات رئيسي البلدين كما ناقش وزير الخارجية الصيني ومستشار الأمن القومي الأمريكي الإعداد لمحادثات جديدة بين رئيسي البلدين في اجتماعات ترمي إلى إدارة العلاقات الشائكة بين الدولتين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الخارجية الصيني في بيان نُشر مساء اليوم الأربعاء دون أن يشير إلى كيفية التواصل: "بحث الجانبان جولة جديدة من التواصل بين رئيس الدولتين في المستقبل القريب".

وأعاد وانج التطرق إلى مواقف الصين بشأن مجموعة من القضايا الشائكة من مطالبتها الإقليمية بالسيطرة على تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي إلى اعتراضها على القيود الأمريكية على طموحاتها التكنولوجية. الاستقرار في العلاقات وأعرب وانج يي أيضا عن رغبته في بث الاستقرار في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم التي اضطربت في أثناء ولاية الرئيس جو بايدن.

وحث الولايات المتحدة على وقف تسليح تايوان، وأعاد تأكيد أحقية بكين في بحر الصين الجنوبي، داعيًا واشنطن إلى عدم "التغاضي عن انتهاكات" الفلبين.

وكان المسؤولان قد التقيا عدة مرات في الأشهر الأخيرة ولكن ليس في الصين.