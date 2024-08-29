شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 7%.. ارتفاع الأمطار الموسمية في الهند عن المعدل الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ منسوب مياه الأمطار في الهند حتى الآن 7ر725 ملليمترا خلال فترة الأمطار الموسمية، التي تمتد من يونيو إلى سبتمبر، مقارنة بالمعدل الطبيعي البالغ 5ر679 ملليمترًا، وفقًا لبيانات نشرتها هيئة الأرصاد الجوية الهندية يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن هطول الأمطار جنوبي البلاد كان فوق المعدلات الطبيعية بنسبة 18%.

وجاءت الأمطار أقل عن المعدل الطبيعي 11% شرقي البلاد وشمالي شرقها.