شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة عالمية: الحرب تحرم أطفال أوكرانيا من التعليم في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" في تقرير نشر بالعاصمة الألمانية برلين يوم الأربعاء، إن بدء المدارس مجددًا بعد العطلة الصيفية، سيعني مرة أخرى تلقي الدروس عبر الإنترنت للعديد من الأطفال الأوكرانيين.

وقالت مدير المنظمة في أوكرانيا سونجا تشيرش في بيان: "بعد أكثر من عامين من الحرب، هناك آلاف الأطفال في أوكرانيا لم يدخلوا فصلًا دراسيًا قط".

إغلاق المدارس

وفي إطار إعداد التقرير، استطلعت المنظمة آراء نحو 1500 تلميذ ومقدم رعاية ومعلم في أوكرانيا، لكن الاستطلاع لم يشمل المناطق الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا.

ووفقًا لمنظمة "أنقذوا الأطفال"، فإن العديد من المدارس في أوكرانيا لا تزال مغلقة بسبب الغارات الجوية والقصف أو نقص الملاجئ.



ويواجه الطلاب الذين يتلقون التعليم عن بُعد مشكلات تتعلق بضعف الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى نقص الأجهزة الإلكترونية والكهرباء.

كما يفتقر العديد من الأطفال أيضًا إلى الاتصال الشخصي مع المعلمين.

التلاميذ لا يشعرون بالأمان

وذكر التقرير أن نسبة كبيرة من التلاميذ لا يشعرون بالأمان وفقدوا اهتمامهم بالتعلم، حتى الدروس وجهًا لوجه تسبب التوتر للأطفال بسبب تجربة الإنذارات الجوية واضطرارهم للبقاء في الملاجئ.

ووفقًا للمنظمة "أنقذوا الأطفال"، قال المعلمون إن الأجور المنخفضة، وزيادة عبء العمل، والضغط النفسي/ أمور لها تأثير على جودة التعليم والاحتفاظ بالموظفين، بينما انتقد الآباء نقص المعدات ومواد التعليم.