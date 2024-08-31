هشام عكاشة رئيسا لبنك مصر.. ومحمد الإتربي رئيسا للبنك الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال مصادر مصرفية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارا بتغيير مجلس إدارة بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين على مستوى الجهاز المصرفي بناء على ترشيح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وأوضحت المصادر لـ"الخليج 365"، أن القرار يتضمن تعيين هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي لرئاسة بنك مصر، وتعيين محمد الإتربي رئيس بنك مصر لرئاسة البنك الأهلي المصري.

ويعني هذا أنه سيتم تبديل المناصب ليحل الإتربي مكان عكاشة في البنك الأهلي، وعكاشة محل الإتربي في بنك مصر.

في سبتمبر 2023 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بمد العمل لمجلسي إدارة بنكي الأهلي المصري ومصر- أكبر بنكين جكوميين وذراعي البنك المركزي لتنفيذ سياسته النقدية- بكامل تشكيلهما حتى اعتماد ميزانية 2023.