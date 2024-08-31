شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الاتهامات بين الفلبين والصين بعد اصطدام سفن تابعة لهما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبادلت الفلبين والصين الاتهامات اليوم السبت بعد اصطدام سفن خفر السواحل التابعة لكل منهما، في بحر الصين الجنوبي، وزعم كل جانب أن الجانب الآخر أجرى مناورات خطيرة في المنطقة المتنازع عليها.

ولم ترد أنباء عن سقوط أي إصابات في التصادم، الذي وقع في سابينا شول الذي يعرف أيضا باسم اسكودا شول في الفلبين، وهو الحادث الخامس من نوعه بين أصول بحرية وجوية تابعة للبلدين، في بحر الصين الجنوبي هذا الشهر.

وذكر خفر السواحل الفلبيني أن السفينة بي.آر.بي تيريزا ماجبانوا التابعة له تعرضت لأضرار واسعة، عندما صدمتها ثلاث مرات سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، صباح اليوم السبت. خفر السواحل الصيني وقال كومودور جاي تاريلا، أحد المتحدثين باسم خفر السواحل في الفلبين إن "خفر السواحل الصيني نفذ مناورات خطيرة، على الرغم من عدم وجود أي استفزاز".

وأضاف أن هناك ثقب في السفينة تيريزا ماجبانوا، نتيجة لتصادم مباشر من جانب خفر السواحل الصيني.

ومن جانبه، ألقى خفر السواحل الصيني باللوم على الفلبين في الحادث قائلا "المسؤولية تقع بشكل كامل على عاتق الفلبين". بحر الصين الجنوبي وأضاف في بيان"اصطدمت السفينة الفلبينية رقم 9701، بشكل متعمد بالسفينة الصينية رقم 5205، التي كانت تقوم بمهامها بشكل طبيعي في إنفاذ الحقوق والقانون، بطريقة غير مهنية وخطيرة، مما أدى إلى حدوث تصادم".

وكانت الفلبين قد أبلغت في وقت سابق هذا الشهر عن حادثين منفصلين ، عندما أطلقت طائرات صينية قنابل ضوئية على طائرات حكومية، كانت تجري دوريات في بحر الصين الجنوبي.

ووقع حادثان أخريان لمضايقات من قبل خفر السواحل الصيني، تضر بسفن فلبينية في مناطق متنازع عليها أيضا في أغسطس أيضا.