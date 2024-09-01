"النشرة": إشكال وإطلاق نار عند طريق عام برالياس جراء خلافات مادية

حصل إشكال في منطقة برالياس-ديرزنون عند الطريق العام بين (إ.ط) و(ز.ط) و(ط.ط) من جهة و(ا.ط.) وأحد أقاربه من جهه أخرى بسبب خلافات مادية وسرقة"، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في زحلة.

وتطور الأشكال إلى إطلاق نار من دون وقوع إصابات.

وقد تولى عناصر مخفر شتورا التحقيق