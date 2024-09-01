مدير مستشفى جنين: قوات الاحتلال تنتشر حول المستشفى والتحدي الكبير هو انقطاع الكهرباء عنه

أكد مدير مستشفى جنين في الضفة الغربية، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أن "قوات الاحتلال تنتشر حول المستشفى ونواجه وضعا صعبا بسبب الهجوم الإسرائيلي".

وقالت: "سيارات الإسعاف في جنين تتعرض للعرقلة والتفتيش من قبل قوات الاحتلال"، مضيفا "لم يتمكن عديد المصابين من الوصول لمستشفى جنين بسبب انتشار قوات الاحتلال حول المبنى".

وأشار إلى أن "عددا قليلا جدا يتمكنون من الوصول إلى المستشفى بسبب حصار قوات الاحتلال".

وشدد مدير المستشفى على أن "التحدي الكبير لنا هو انقطاع الكهرباء عن المستشفى ونخشى توقف المولدات".