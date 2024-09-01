نقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن المفاوضات بشأن غزة "على وشك الانهيار والحكومة الإسرائيلية تتصرف بناء على اعتبارات سياسية". وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن "أعضاء معارضين في الكنيست يطالبون بعقد جلسة طارئة بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لمناقشة أهداف الحرب". ونقلت عن أعضاء معارضين بالكنيست، قولهم: "نلاحظ تزايد القرارات الحكومية المنفصلة عن أي سياق استراتيجي".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون إسرائيليون: المفاوضات بشأن غزة على وشك الانهيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.