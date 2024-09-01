بالصور.. النيابة العامة تعاين حريق مطرانية بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

وصل فريق من النيابة العامة، اليوم السبت، إلى مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بنى سويف، لمعاينة آثار الحريق الذي نشب فى مبنى الخدمات، والوقوف على الأسباب الحقيقية لنشوبه، بعدما أخمدت قوات الدفاع المدني النيران ومنع امتدادها وتقوم بعمليات التبريد.

والتهم الحريق مبنى الخدمات بالمطرانية، وتمثلت الخسائر فى احتراق مقاعد خشبية وبعض الغرف، وأجهزة التكييف.

كانت الأجهزة الأمنية فى بني سويف، تلقت إخطارًا بالحادث، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وعدم تمددها إلى مباني أخرى، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وأسفر الحريق عن إصابة 13شخصًا: منال صالح شكري 38 سنة مصابة باختناق، كيرلس جميل وديع 18 سنة مصاب بسحجات بالذراعين، ويوسف صبحي فرج الله 18 سنة مصاب بجروح وخدوش بالساعد الأيمن، وصابر عبد الستار مراد أمين شرطة 57 سنة مصاب باختناق، أنباء اسطفانوس سليمان رزق 55 سنة مصاب باختناق، وناصر كمال عويس أمين شرطة 45 سنة اختناق، و حلمي محمد حلمي أمين شرطة 26 سنة اختناق، مايكل ثروت عبد السيد 24 سنة اختناق، وأحمد شوقى محمود 42 سنة اختناق، وسيم فايز إبراهيم 40 سنة اختناق، وكيرولس عطية جرجس 23 سنة اختناق،كرولس عادل حنا 17 سنة مصاب بجسم صلب بالقدم اليمنى، ورومانى ابراهيم يوحنا ٤٠ عاما مصاب بضيق تنفس. وجرى نقل معظم المصابين إلى المستشفى التخصصي مستشفي السلام الخيري لتلقي الرعاية الطبية.

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