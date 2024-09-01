محافظ بني سويف يتابع أعمال السيطرة على حريق مبنى الخدمات بالمطرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جهود وإجراءات السيطرة على حريق بالدور الأرضى بمبنى خدمات تابع لمطرانية بنى سويف، دون خسائر في الأرواح.

وانتقل المحافظ لموقع الحادث، يرافقه اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، واللواء مجدي لطفي حكمدار المديرية، ولفيف من القيادات التنفيذية، وذلك فور البلاغ باندلاع حريق بالمطرانية.

وانتقلت الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق، واخماده ومنع امتداده للمباني المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية، وجرى تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد النيران من جديد في الكنيسة الواقعة بمنطقة حيوية.

اطمأن المحافظ على رعايا الكنيسة، وكافة المتواجدين بها، وعلى رأسهم نيافة الأنبا غبريال مطران بني سويف، و طمأنهم بالسيطرة على الحريق، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

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