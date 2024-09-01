الجيش الإسرائيلي: عثرنا على جثث خلال القتال في قطاع غزة ونعمل على تحديد هويتها

ذكر الجيش الإسرائيلي، "أننا عثرنا على جثث خلال القتال في قطاع غزة ونعمل على تحديد هويتها ويرجى الامتناع عن نشر الشائعات".

ويأتي ذلك بعد أن أفادت ‏صحيفة "هآرتس" بأن "الجيش الإسرائيلي يعثر على جثث أسرى في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، نقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن المفاوضات بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة "على وشك الانهيار والحكومة الإسرائيلية تتصرف بناء على اعتبارات سياسية".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن "أعضاء معارضين في الكنيست يطالبون بعقد جلسة طارئة بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لمناقشة أهداف الحرب".

ونقلت عن أعضاء معارضين بالكنيست، قولهم: "نلاحظ تزايد القرارات الحكومية المنفصلة عن أي سياق استراتيجي".