من النادر الا نحكم على الآخرين والا نلعب دور الله في اعتبارهم مبرَّرين ام خطأة، وننسى ان كل هذه الاحكام لا قيمة لها لان الديّان الحقيقي هو الله وحده. مثل الفريسي والعشار هو احد الامثلة الكثيرة التي توضح تماماً تفكيرنا بالآخرين، وتبرير انفسنا ومن الطبيعي ان نغفر لمن يحبّنا ونغضّ الطرف عما يقوم به من افعال خاطئة وبعيدة عن المحبة، ولكن حاشا ان نقوم بالمثل لاناس لا نتقبّلهم لاسباب خاصة، فيصبحون تلقائياً من الفائزين بالجحيم.

فلنتأمل بما قاله لنا المسيح، ولنترك الاحكام وتبعاتها له فهو الادرى بها، وحكمه وحده الثابت والدائم والعادل.