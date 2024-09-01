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البرازيل تتعرض لأشد موجة جفاف في تاريخها الحديث

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د ب أ - ريو دي جانيرو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تواجه البرازيل أشد موجة جفاف في تاريخها الحديث، إذ تأثر ما يربو على ثلث أراضي البلاد، أي ما يوازي أكثر من ثلاثة ملايين كيلومتر مربع، بجفاف شديد.
وأوضح المركز الوطني لرصد الكوارث الطبيعية، أن هذه أشد موجة جفاف منذ بدء القياس الممنهج في عام 1950.

الجفاف في البرازيل

وقالت آنا باولا كونها العالمة في المركز الوطني لرصد الكوارث الطبيعية: "تأثرت مناطق منعزلة من قبل بدوائر الجفاف، لكن هذه ظاهرة عامة في هذه المرة. إنها مشكلة كبيرة تواجهها البلاد".
وانعزلت عدة مدن شمالي البلاد عن العالم، بسبب عدم إمكانية الإبحار في الأنهار نظرا لانخفاض منسوب المياه.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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