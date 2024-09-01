إعلام عبري: إضراب شامل في المدارس الثانوية في إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام عبرية، بأنّ نقابة المعلمين الإسرائيلية أعلنت عن تنظيم إضراب شامل اليوم في جميع المدارس الثانوية؛ على خلفية الفشل في إقرار الموازنة العامة للعام الدراسي الجديد.

وتابعت، أنّ وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، عقد اجتماعًا في إحدى المدارس بتل أبيب، في محاولة لمنع الإضراب المتوقع اليوم في المدارس الثانوية.

وفي نهاية اللقاء قال: "بعد المفاوضات التي طرحت فيها الخطوط العريضة للتسوية الأخرى، توصلت إلى نتيجة مفادها أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكذلك ران إيريز، يريدان إضرابًا في حالة حرب وهم في معركة غرور تؤذي الطلاب والمعلمين، وكلاهما فشل في الارتقاء إلى حجم الساعة وجميعنا ندفع الثمن، آمل أن يضعوا غرورهم جانبًا وأن نتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".

وفي هذا الإطار، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ رئيس نقابة المعلمين ران إيرز، قال إنّ وزير التربية والتعليم ربما لا يهتم بإساءة معاملة المعلمين والطلاب؛ من أجل علاقاته العامة.

وتابع: "الإضراب مستمر وسينفذ غدًا، كما هو مخطط له، إذا كانت الدولة لا تهتم بالإساءة للطلاب والمدرسين، فهذا مهم بالنسبة لنا وسنمنعه".