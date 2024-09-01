شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل مابس توفر خدمة التحذير من حرائق الغابات في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

تحذيرات من حرائق الغابات

الدمام - شريف احمد - قررت شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل توسيع نطاق خدمة التحذير من الحرائق التي توفرها على خدمة خرائط جوجل "جوجل مابس"، لتشمل عددا من الدول الأوروبية، بما ذلك العديد من الدولة السياحية المهمة مثل إيطاليا واليونان وكرواتيا.وتظهر هذه المناطق على شكل تحذيرات على جوجل مابس ومحرك بحث جوجل، مع إرسال تنبيهات إلى المستخدمين وفقا لأماكن وجودهم.وبالإضافة إلى التحذيرات ومعلومات المنطقة، فإن المستخدمين يحصلون على معلومات عن كيفية حماية أنفسهم في حال الوجود في منطقة حرائق.ولا يقتصر توفير هذه المعلومات للمستخدمين المحليين، لكن تعرض أيضا للسائحين باللغة المناسبة لكل مستخدم حتى لا يجد صعوبة في فهم التحذيرات بسبب حواجز اللغة.وتوفر شركة جوجل تحذيرات من حرائق الغابات حاليا في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين وشيلي وأستراليا، مع توفيرها الآن في أندورا والبوسنة والهرسك وفرنسا واليونان وإيطاليا وكرواتيا والبرتغال وإسبانيا وتركيا وعدد آخر من الدول الأوروبية.