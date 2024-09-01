أكثر من 100 متظاهر في تل أبيب ضد الحكومة وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى

يتظاهر أكثر من 100 شخص في تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيليّة، ضدّ الحكومة وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى، تزامنًا مع إغلاق الطّريق السّريع رقم 4 في مناطق عدّة.

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