أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، "استشهاد شخص وإصابة اثنين بجروح، جرّاء الغارة الإسرائيليّة المعادية الّتي استهدفت بلدة بيت ليف"، مشيرًا إلى أنّ "من بين الجريحين سيّدة جروحها بليغة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: شهيد وجريحان جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة بيت ليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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