وزارة الصحة: 3 جرحى بالغارة على بيت ياحون وارتفاع حصيلة غارة بيت ليف إلى شهيد و4 جرحى

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "الغارة الإسرائيليّة المعادية الّتي استهدفت بلدة بيت ياحون، أدّت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".

وأشار، في تحديث لحصيلة الغارة الإسرائيليّة على بيت ليف، إلى أنّها "أدّت إلى استشهاد شخص وإصابة أربعة بجروح"، موضحًا أنّ "الجرحى توزّعوا كالتّالي: طفلة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا استدعت إصابتها البليغة إدخالها إلى قسم العناية الفائقة، طفلتان تبلغان من العمر عشر سنوات وست عشرة سنة وأُدخلتا إلى المستشفى للعلاج، ورجل جروحه متوسّطة".