أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "الغارة الإسرائيليّة المعادية الّتي استهدفت بلدة بيت ياحون، أدّت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".
وأشار، في تحديث لحصيلة الغارة الإسرائيليّة على بيت ليف، إلى أنّها "أدّت إلى استشهاد شخص وإصابة أربعة بجروح"، موضحًا أنّ "الجرحى توزّعوا كالتّالي: طفلة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا استدعت إصابتها البليغة إدخالها إلى قسم العناية الفائقة، طفلتان تبلغان من العمر عشر سنوات وست عشرة سنة وأُدخلتا إلى المستشفى للعلاج، ورجل جروحه متوسّطة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 3 جرحى بالغارة على بيت ياحون وارتفاع حصيلة غارة بيت ليف إلى شهيد و4 جرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.