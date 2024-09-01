شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يستعيد منطقة جديدة من حركة الشباب الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الصومالي، اليوم الأحد، استعادة منطقة "هلغن" التابعة لمحافظة "هيران" وسط البلاد من سيطرة حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأفاد الجيش في بيان بأن قواته نجحت في تدمير عدة قواعد لحركة الشباب الإرهابية في مناطق تابعة لمحافظة هيران، مشيرًا إلى أن عناصر الحركة التي كانت تتحصن في منطقة هلغن انسحبت قبل قدوم الجيش.

وأكد البيان أن المنطقة تخضع حاليًا لسيطرة الجيش، وأن العمليات ستستمر حتى يتم التخلص من فلول الحركة في المحافظة.

يُذكر أن القوات الصومالية ضاعفت مؤخرًا عملياتها العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية, التي تبنت عدة هجمات وتفجيرات أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن.