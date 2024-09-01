شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: الشركة المتحدة رائدة فى مجال الإعلام بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أصبحت من الشركات الرائدة فى مجال الإعلام فى المنطقة، بل وفى الشرق الأوسط، وذلك لما تقدمه من مضمون ومحتوى هادف وتساهم بقوة فى صناعة الوعي ، والتصدي بكل قوة للشائعات، وذلك من خلال نشر الحقائق مجردة من مصادرها الرسمية.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هو الدور المنوط بوسائل الإعلا، التنوير ومخاطبة العقول واحترام المشاهد، تقديم المعلومة فى صورة بسيطة مجردة من أى أراء، وأن يكون المشاهد هو محور الأحداث، وخلال الفترة الأخيرة قدمت الشركة المتحدة موضوعات متنوعة سواء خبرية أو تغطيات حدثية، او دراما كان لها السبق فى مناقشة موضوعات مجتمعية وطرحها للرأي العام بمجموعة ن الحلول بعيدا عن الابتذال.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الشركة المتحدة أصبح لها باع كبير فى صناعة الإعلام فى منطقة الشرق الأوسط، واستطاعت أن تعيد الفن المصري لمكانته، ففى شهر رمضان الماضى وفى موسم منتصف العام قدمت الشركة ولا تزال أعمال فنية هادفة، تخاطب كل الفئات العمرية، أعمال متنوعة ، ما بين التاريخى والاجتماعى والكوميدى، والسياسى، والدينى، ومحتوى خاص بالأطفال للمساهمة فى صناعة الأجيال المقبلة، أعمال بعيدة عن المشاهد مبتذلة، أعمال للتاريخ، وأعمال تليق باسم مصر ، ومن ثم الشركة المتحدة أصبحت رائدة فى مجال صناعة الإعلام فى الشرق الأوسط.

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