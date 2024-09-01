شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى" يشيد بتوجيهات الرئيس بضم لـ8.5 مليون منتفع لـ"تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة 10مليارات جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.

أوضح أبو هميلة، أن هذا القرار هام جدا وجاء في توقيت مناسب لأن هذه الفئة هي أكثر الفئات في المجتمع تحتاج لمزيد من الرعاية الاجتماعية والصحية ودخولهم زهيدة، موضحا أن العمالة غير المنتظمة ليس لهم دخل ثابت وقد يعملون أياما ويجلسون أياما أخرى بدون عمل نتيجة عدم انتظام عملهم في مكان محدد وثابت، وأن قرار ضمهم لمنظومة التأمين الصحي يوفر لهم رعاية صحية جيدة تتماشى مع بناء الإنسان المصري في ظل تأسيس الجمهورية الجديدة .

وأشار أبو هميلة، إلى أن ضم هذه الفئة إلى مظلة التأمين الصحي يؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشعر بمعاناة الشعب المصري ويعلم احتياجاته ويتابع جيدا الفئات التي تستحق الدعم والرعاية، موضحا أن الدولة تهتم بزيادة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والتي تستحق الرعاية وهو ما يبرهن رغبة القيادة السياسية في التوسع في تنفيذ أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية والتي لم تتحقق على مدار العصور السابقة في تاريخ مصر، موضحا أن الدولة حققت طفرة في ملف بناء الإنسان المصري وترجمت ذلك في صورة واقع تعيشه ملايين الأسر، التي تستفيد من معاش تكافل وكرامة شهريا، واكتملت بضمهم لمظلة التأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية لهم .

تابع أبو هميلة، أن الدولة تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وفقا للمشروع القومي للتنمية البشرية والذي يعد بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وذلك عن طريق تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، والذي يتضمن العديد من المبادرات في مجالات التعليم والصحة والرياضة والثقافة وتوفير فرص العمل وذلك بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص .