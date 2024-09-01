شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن مقتل 17 شخصًا في تحطم مروحية شرق البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي العثور على 17 جثة، في مكان تحطم مروحية من طراز "إم آى - 8" بعد فقدانها في منطقة جبلية.

وأعلن سيرجي ليبيديف وزير الطوارئ بالإقليم قبل قليل، العثور على حطام المروحية المفقودة، بحسب ما ذكرته قناة "آر تي" الروسية. حوادث تحطم الطائرات الروسية وعثر على المروحية المفقودة، فيما تشير البيانات الأولية إلى تحطمها.

وأعلنت الطوارئ الروسية، العثور على حطام المروحية بمنطقة جبلية على ارتفاع 900 متر.

وكان من المفترض أن المروحية المنكوبة، تحمل 22 شخصًا، بمن فيهم أفراد طاقمها الـ3، في رحلة سياحية لهواة البراكين والجبال.