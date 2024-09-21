شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| أهالي الحدود الشمالية يحتفلون باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفى أهالي منطقة الحدود الشمالية باليوم الوطني للمملكة في عامه الـ 94 حيث ارتسمت الفرحة والبهجة على وجوههم، معربين عن الفرحة والحب للقيادة والوطن.ورصدت عدسة "واس" مظاهر الاحتفاء بهذا اليوم السعيد. وشهدت الفعاليات المقامة في عدد من المواقع مشاركة العديد من الجهات الحكومية، وتقديم العديد من الفقرات، وعروض فنية أبرزت النسيج الوطني والموروث الشعبي لتراث الآباء والأجداد.