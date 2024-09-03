هيئة البث الاسرائيلية: رئيس الموساد زار الدوحة الإثنين في إطار مفاوضات تبادل الأسرى

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن رئيس الموساد، دافيد برنياع، أجرى زيارة إلى الدوحة، في وقت سابق اليوم، حيث أجرى محادثات مع الوسطاء في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلة "كان 11" أنه بالتوازي مع المحادثات التي أجراها رئيس الموساد في الدوحة، أجرى مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، محادثات مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر.

بدوره، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، إنه على وشك تقديم مقترح نهائي لاتفاق يفضي إلى تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، مضيفًا أنه يعتقد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لا يقوم بما يكفي للتوصل لمثل هذا الاتفاق.