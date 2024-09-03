رأت مفوضية التربية والتعليم في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، أن "لطالما طالب الحزب التقدمي الإشتراكي بالاجراءات التي تهدف إلى تحسين الواقع التربوي وتحصينه ودعم المدرسة المدرسة الرسمية والتعليم الرسمي. ولكي يبقى متاحاً ومتوفراً للجميع ضمن مبدأ عدالة التعليم ومجانيّته وتكافؤ الفرص.وهذا ما لا ينطبق على الإجراء الذي اتخذه وزير التربية بفرضه رسم خمسين دولاراً على الطلاب في المدارس الرسمية، ولا تبرير له على الإطلاق.لذا فإنّ الوزير مطالبٌ بالعودة عنه بما يعطي الحق لكل الطلاب بالتسجيل في المدرسة الرسمية من دون معوقات".

كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية التربية في التقدمي: الوزير الحلبي مُطالب بالعودة عن قرار فرض رسم الـ 50 دولارا على طلاب المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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