السعودية تواصل عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تنفيذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية النوعية للمتضررين في قطاع غزة، بالتعاون مع الأردن.

وحسب الشرق الأوسط، جرى أمس تنفيذ عملية الإنزال الجوي للمواد الغذائية للمتضررين في قطاع غزة عبر طائرتين، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)؛ بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية.

ويأتي ذلك امتداداً لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى المناطق المتضررة في قطاع غزة بمختلف الأساليب والطرق الممكنة، واستمراراً للجهود المقدمة من المملكة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.