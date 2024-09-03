الرابطة الطبية الأوروبية: غزة تشهد أكبر كارثة إنسانية منذ بدء العدوان

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية الدكتور فؤاد عودة، إن قطاع غزة يشهد أكبر كارثة صحية وإنسانية منذ بَدْء العدوان الإسرائيلي.

وأشار عودة، في تصريح لقناة "القاهرة" اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك ثلاث مستشفيات تعمل بشكل جزئي في القطاع، فضلا عن انعدام المياه الصحية والغذاء والعلاج، ما أدى إلى انتشار الأوبئة.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 640 ألف طفل بحاجة إلى التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع، مبينًا أن منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية، طالبوا بوقف الحرب للاستمرار في التطعيم.

جدير بالذكر، أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بقطاع غزة انطلقت أمسِ الأول الأحد، بالشراكة بين الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف" ووكالة "أونروا"، لإعطاء اللقاحات لنحو 640 ألف طفل في مناطق محددة من القطاع، في حملة تعتمد على فترات توقف لمدة ثماني ساعات يوميَا.

كان مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، قد أعلن الخميس الماضي، أن الجيش الإسرائيلي وحركة حماس وافقا على ثلاث هدن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر لثلاثة أيام في قطاع غزة للسماح بالتطعيم ضد شلل الأطفال.