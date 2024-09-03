لبنان: حريق جراء انفجار صاروخ اعتراضي وسقوطه في بلدة علما الشعب

ياسر رشاد - القاهرة - انفجر اليوم الثلاثاء صاروخ اعتراضي في أجواء منطقة ضهر الجاجة وسقط في بلدة علما الشعب بجنوب لبنان.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إلى أن سقوط الصاروخ أدى إلى اندلاع حريق كبير في منطقة المفخرة التي تقع على مساحات واسعة من الأشجار.

وفي السياق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان أن حصيلة الجرحى جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة مركبا ارتفع إلى أربعة أشخاص، أحدهم احتاج الدخول للمستشفى، والثلاثة الآخرون جروحهم طفيفة.

من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف نقطة تموضع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة، وسقوط إصابات مؤكدة.

الأونروا تدعو إلى الحماية الفورية للمدنيين في الضفة الغربية

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى الحماية الفورية للمدنيين في جميع أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك المناطق الشمالية ومدينة جنين.

وذكرت الوكالة الأممية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، أنه منذ أكثر من ستة أيام تشهد مدينة جنين أعمال عنف وتدمير أسفرت عن خسائر في الأرواح وكذلك إصابات بين المدنيين فضلا عن الأضرار الجسيمة في البنية التحتية.

وأشارت إلى أنه على مدار أكثر من 150 ساعة يتعرض المواطنون الفلسطينيون في جنين لعملية عسكرية إسرائيلية موسعة واشتباكات مسلحة واستخدام المتفجرات.

وأضافت الأونروا أن وصول الغذاء والمياه والأدوية للسكان محدود، مؤكدة أنها تعمل مع الشركاء الإنسانيين والمحليين لتقديم المساعدات المطلوبة بشكل عاجل.

ودعت الوكالة الأممية إلى الحماية الفورية للمدنيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، وحثت الجيش الإسرائيلي على الحفاظ على حماية المدنيين وتوفير وصول المساعدات.